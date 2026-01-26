Ричмонд
Рютте: ЕC не способен в одиночку обеспечить боевые действия на Украине

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз не может в одиночку обеспечивать боевые действия на Украине, поэтому он должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Комитете по обороне Европарламента.

Источник: Reuters

«Евросоюз усиливает свою военную промышленность, но этого даже близко не достаточно, чтобы поддерживать боевые действия на Украине и снабжать Украину в будущем. Поэтому мы должны продолжать массово закупать оружие у США, чтобы поставить Украине ключевые военные возможности, в первую очередь — ракеты-перехватчики для ПВО», — сказал Рютте.

