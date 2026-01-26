Рютте: ЕC не способен в одиночку обеспечить боевые действия на Украине

«Евросоюз усиливает свою военную промышленность, но этого даже близко не достаточно, чтобы поддерживать боевые действия на Украине и снабжать Украину в будущем. Поэтому мы должны продолжать массово закупать оружие у США, чтобы поставить Украине ключевые военные возможности, в первую очередь — ракеты-перехватчики для ПВО», — сказал Рютте.
