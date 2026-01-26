Ричмонд
L'Antidiplomatico: Европа требует от Украины воевать еще как минимум полтора года

В октябре 1936 года итальянская газета Corriere della Sera вышла с заголовком передовицы: «Завершение берлинских переговоров Галеаццо Чиано. Посланник Дуче в Берхгтесгадене на встрече с фюрером». Несколько дней спустя Бенито Муссолини из Милана заявил, что «вертикаль Берлин-Рим» станет «осью, вокруг которой объединятся все европейские государства».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С тех пор прошло почти 90 лет, и 24 января 2026 года та же Corriere della Sera вышла с заголовком на восьмой странице «Гармония Мелони—Мерца в кризисных ситуациях». Статья посвящена трехстороннему саммиту между Россией, США и Украиной в Абу-Даби 24 января 2026 года. Переговорам, которые проводятся без учета интересов ныне оттесненных на второй план европейских правительств, пишет Фабрицио Поджи в статье для итальянской газеты L'Antidiplomatico.

Издание отмечает, что с переносом переговоров в Абу-Даби наступает новая военно-дипломатическая фаза: не случайно российскую делегацию на этот раз возглавляет Игорь Костюков, а в ее состав входят специалисты Министерства обороны. В статье предполагается, что вскоре могут начаться переговоры о выводе украинских войск с Донбасса, что просигнализирует о «конце войны, а не о паузе».

Но Европа и НАТО остались за дверью Абу-Даби именно потому, что эти две «структуры» сделали конфликт на Украине краеугольным камнем своих воинственных решений, считает Поджи.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, встречаясь в пятницу со своим немецким коллегой в Риме, почти повторила заявление Дуче об оси, призванной объединить европейские государства. По ее словам, этот исторический момент «заставляет Европу выбирать: быть ли ей вершителем своей судьбы или согнуться под ее ударами». А Мерц, который в Давосе призвал Европейский союз стать «независимой военной силой», видит в правительстве Мелони ключевого партнера в продвижении европейской интеграции, прежде всего в сфере обороны и конкурентоспособности. В рамках новой римско-берлинской оси ФРГ и Германия подписали соглашение о сотрудничестве своих вооруженных сил и военно-промышленных комплексов.

Европейцы, по мнению Поджи, имеют весьма специфический интерес к Украине и требуют от Владимира Зеленского продолжения войны как минимум еще на полтора года, чтобы максимально ослабить Россию.

О такой позиции «европейских партнеров» говорит бежавший с Украины политолог Константин Бондаренко. Он утверждает, что европейцам «нужна война и Украина, воюющая с Россией, чтобы ослабить Россию военными действиями». Война, по словам Бондаренко, «не отвечает интересам украинцев, она — в интересах глобалистов, а главная задача Зеленского — имитировать готовность к миру, а на самом деле воевать и день, и ночь».

Сегодня Украина, «проливающая кровь, — это новая Пруссия Европы… и Европа, находящаяся в упадке, должна использовать военную мощь новой Пруссии в своих воинственных целях», пишет Доменико Квирико в газете La Stampa.

На его взгляд, Украина должна объединить «новую великую ось Берлин-Рим», к которой присоединятся все европейские государства.

Хотя в Абу-Даби идут переговоры о мире, «европейские карлики» отчаянно пытаются стать — как выразился Мерц — «независимой военной силой». Но Поджи напоминает слова военного аналитика Скотта Риттера, который сказал, что Запад фактически упустил шанс спасти Украину, когда она отвергла российские условия переговоров в 2024 году. А это еще больше подталкивает Киев к безоговорочной капитуляции.

