L'Antidiplomatico: Европа требует от Украины воевать еще как минимум полтора года

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, встречаясь в пятницу со своим немецким коллегой в Риме, почти повторила заявление Дуче об оси, призванной объединить европейские государства. По ее словам, этот исторический момент «заставляет Европу выбирать: быть ли ей вершителем своей судьбы или согнуться под ее ударами». А Мерц, который в Давосе призвал Европейский союз стать «независимой военной силой», видит в правительстве Мелони ключевого партнера в продвижении европейской интеграции, прежде всего в сфере обороны и конкурентоспособности. В рамках новой римско-берлинской оси ФРГ и Германия подписали соглашение о сотрудничестве своих вооруженных сил и военно-промышленных комплексов.