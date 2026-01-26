FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не раздражать Трампа

Это согласие Зеленского «отчасти вызвано его желанием не раздражать Трампа», говорится в статье. «Но это также отражает растущую усталость украинской стороны от войны», — добавил Рахман, по мнению которого, Киев находится «под сильным давлением».
23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 24 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.