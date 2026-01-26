FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не раздражать Трампа

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Согласие Владимира Зеленского на трехсторонние переговоры с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби можно объяснить его желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.