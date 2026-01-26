Ричмонд
FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не раздражать Трампа

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Согласие Владимира Зеленского на трехсторонние переговоры с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби можно объяснить его желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Источник: Reuters

Это согласие Зеленского «отчасти вызвано его желанием не раздражать Трампа», говорится в статье. «Но это также отражает растущую усталость украинской стороны от войны», — добавил Рахман, по мнению которого, Киев находится «под сильным давлением».

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января прошла вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 24 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.

