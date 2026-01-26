Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением местами в яслях.
Во время рабочей встречи Беглов проинформировал Путина, что с 2019 по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.
«Это школы, детские сады. Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», — рассказал он.
«Я понял. А ясли?» — отреагировал Путин.
«Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим», — ответил губернатор.
«Это очень важная задача», — подчеркнул президент.