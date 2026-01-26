Ричмонд
-3°
пасмурно
Путин встретился с губернатором Ленинградской области

Путин принял губернатора Ленинградской области Дрозденко в Эрмитаже.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.

Их предыдущая встреча состоялась в марте 2025 года в Кремле. Тогда они обсудили меры поддержки участников спецоперации, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

Ранее в понедельник президент обсудил реализацию городских проектов с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил о развитии транспортной инфраструктуры, в частности, о запуске скоростного трамвайного маршрута «Славянка», связывающего жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта. Со своей стороны, глава государства призвал решить задачу с обеспечением местами в яслях.

До этого Путин принял в Эрмитаже короля Малайзии султана Ибрагима и провел для него экскурсию. После осмотра музея лидеры пообщались один на один.

Президент работает в Северной столице в понедельник и вторник. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
