Путин встретился с губернатором Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Владимир Путин принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Малом выставочном зале Эрмитажа.
Их предыдущая встреча состоялась в марте 2025 года в Кремле. Тогда они обсудили меры поддержки участников спецоперации, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.
Ранее в понедельник президент обсудил реализацию городских проектов с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил о развитии транспортной инфраструктуры, в частности, о запуске скоростного трамвайного маршрута «Славянка», связывающего жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта. Со своей стороны, глава государства призвал решить задачу с обеспечением местами в яслях.
До этого Путин принял в Эрмитаже короля Малайзии султана Ибрагима и провел для него экскурсию. После осмотра музея лидеры пообщались один на один.
Президент работает в Северной столице в понедельник и вторник. Он примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда.