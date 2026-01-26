Путин встретился с губернатором Ленинградской области

Ранее в понедельник президент обсудил реализацию городских проектов с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Тот доложил о развитии транспортной инфраструктуры, в частности, о запуске скоростного трамвайного маршрута «Славянка», связывающего жилые кварталы поселка Шушары с метрополитеном и сетью общественного транспорта. Со своей стороны, глава государства призвал решить задачу с обеспечением местами в яслях.