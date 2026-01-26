Сангаджи Тарбаев станет куратором туристической отрасли Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил развитие туризма в регионе с делегацией Госдумы и представителями туристической отрасли. По итогам встречи Хабиров сообщил в соцсетях, что председатель комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев возьмет на себя кураторство этим направлением в республике.