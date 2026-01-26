Ричмонд
Сангаджи Тарбаев станет куратором туристической отрасли Башкирии

Радий Хабиров обсудил развитие туризма с делегацией Госдумы и отраслевыми специалистами.

Источник: Радий Хабиров / соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил развитие туризма в регионе с делегацией Госдумы и представителями туристической отрасли. По итогам встречи Хабиров сообщил в соцсетях, что председатель комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев возьмет на себя кураторство этим направлением в республике.

«Полагаю, что его опыт, верные и мудрые советы, помощь в управлении процессами будут способствовать развитию этой отрасли», — отметил Глава региона.

Также Радий Хабиров рассказал о главе делегации Госдумы — заместителе руководителя фракции «Новые люди» Владиславе Даванкове.

«Владислав Даванков — из плеяды новых, талантливых политиков. Партия “Новые люди” отстаивает интересы предпринимательства, выступает за развитие инноваций и современных технологий. И у нее достаточно сильное отделение и в нашей республике», — подчеркнул Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе Глава Башкирии принял участие в дискуссии по развитию туризма.