Султан Малайзии оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа

Султан Ибрагим прибыл в Петербург с частным визитом.

Источник: t.me/news_kremlin

Верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим, посетил Эрмитаж в Петербурге. В рамках частного визита в Россию президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провели для султана экскурсию по музею, показав уникальные экспонаты. Так, во время своего визита в Зимний дворец, султан оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа в Библиотеке Николая II. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Король Малайзии оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа, — рассказали в пресс-службе Кремля. После осмотра экспозиций Владимир Путин и султан провели рабочую встречу в Арабском зале, известном также как Большая столовая, в Зимнем дворце. Этот зал использовался для семейных трапез и официальных обедов во времена династии Романовых.

Напомним, султан прибыл в Россию в рамках частного визита.