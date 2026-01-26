Султан Малайзии оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа

Верховный правитель Малайзии, султан Ибрагим, посетил Эрмитаж в Петербурге. В рамках частного визита в Россию президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провели для султана экскурсию по музею, показав уникальные экспонаты. Так, во время своего визита в Зимний дворец, султан оставил запись в книге почетных гостей Эрмитажа в Библиотеке Николая II. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.