На пост мэра Анапы определены три кандидата

Отбор проходил в два этапа. Сначала комиссия проверила достоверность и полноту документов претендентов, затем провела личные собеседования с участниками.
По итогам конкурса комиссия направила в городской Совет трех кандидатов, набравших максимальное количество баллов: Никиту Бойко, Александра Кудаева и Светлану Маслову.
Никита Бойко возглавляет МАУ «Медиа-группа Анапа». Александр Кудаев руководит Виноградным сельским округом Анапы. Светлана Маслова в 2019—2020 годах занимала пост вице-президента по управлению социальным развитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент», а с 2020 по январь 2025 года работала заместителем председателя Совета министров Республики Крым.
Депутаты рассмотрят программы финалистов на сессии городского Совета и выберут главу Анапы тайным голосованием.