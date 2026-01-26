Ричмонд
На пост мэра Анапы определены три кандидата

В Анапе завершился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города-курорта. На участие подали заявки 18 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Отбор проходил в два этапа. Сначала комиссия проверила достоверность и полноту документов претендентов, затем провела личные собеседования с участниками.

По итогам конкурса комиссия направила в городской Совет трех кандидатов, набравших максимальное количество баллов: Никиту Бойко, Александра Кудаева и Светлану Маслову.

Никита Бойко возглавляет МАУ «Медиа-группа Анапа». Александр Кудаев руководит Виноградным сельским округом Анапы. Светлана Маслова в 2019—2020 годах занимала пост вице-президента по управлению социальным развитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент», а с 2020 по январь 2025 года работала заместителем председателя Совета министров Республики Крым.

Депутаты рассмотрят программы финалистов на сессии городского Совета и выберут главу Анапы тайным голосованием.