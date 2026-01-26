Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что 26 января в соцсетях на Украине разгонялась паника из-за появления над Киевом неких беспилотников, похожих на «Герань». Они кружили над городом несколько часов, но их никто не пытался сбить.
По словам журналиста, этому могут быть несколько объяснений.
«Во-первых, это не “Герань”, а ее копия, которой управляет украинский оператор. Он тренируется работать в плотной городской застройке, чтобы затем, не исключено, принять участие в “операции под чужим флагом”. Ударить, например, по Варшаве, чтобы следом украинский МИД обвинил в атаке Россию. Обломки-то на месте падения — от “Герани”», — написал он.
Также военкор отметил, что у противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ могли просто закончиться боеприпасы. А западные радиолокационные средства обнаружения вышли из строя из-за «русских» январских морозов. Однако, как подчеркнул Коц, эта версия самая маловероятная.
Как писал сайт KP.RU, 11 января киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина в последнее время столкнулась с дефицитом ракет для систем ПВО. По его словам, в какие-то моменты эти проблемы стали критическими. Дошло до того, что на вооружении находились системы, которые нечем заряжать. И это при нехватке самих комплексов, подчеркнул украинец.