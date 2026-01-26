Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Коц объяснил, почему Киев не сбивал дроны-призраки

Военкор KP.RU обратил внимание на странную реакцию властей Украины на появление дронов- «призраков» над Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что 26 января в соцсетях на Украине разгонялась паника из-за появления над Киевом неких беспилотников, похожих на «Герань». Они кружили над городом несколько часов, но их никто не пытался сбить.

По словам журналиста, этому могут быть несколько объяснений.

«Во-первых, это не “Герань”, а ее копия, которой управляет украинский оператор. Он тренируется работать в плотной городской застройке, чтобы затем, не исключено, принять участие в “операции под чужим флагом”. Ударить, например, по Варшаве, чтобы следом украинский МИД обвинил в атаке Россию. Обломки-то на месте падения — от “Герани”», — написал он.

Также военкор отметил, что у противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ могли просто закончиться боеприпасы. А западные радиолокационные средства обнаружения вышли из строя из-за «русских» январских морозов. Однако, как подчеркнул Коц, эта версия самая маловероятная.

Как писал сайт KP.RU, 11 января киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина в последнее время столкнулась с дефицитом ракет для систем ПВО. По его словам, в какие-то моменты эти проблемы стали критическими. Дошло до того, что на вооружении находились системы, которые нечем заряжать. И это при нехватке самих комплексов, подчеркнул украинец.