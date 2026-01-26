Как писал сайт KP.RU, 11 января киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина в последнее время столкнулась с дефицитом ракет для систем ПВО. По его словам, в какие-то моменты эти проблемы стали критическими. Дошло до того, что на вооружении находились системы, которые нечем заряжать. И это при нехватке самих комплексов, подчеркнул украинец.