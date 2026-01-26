Профайлер указал на признаки стресса у фон дер Ляйен после ссоры с Каллас

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается занять доминирующее положение на фоне конфликта с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, однако в ее поведении проскальзывают признаки нарастающей тревоги, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.
Напомним, американская газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что Каллас и фон дер Ляйен находятся в плохих отношениях. Глава внешнеполитической службы ЕС жалуется, что фон дер Ляйен ведет себя как диктатор. Также сообщается, что фон дер Ляйен замечена в коррупции, что сильно не нравится ее коллегам по альянсу.
Панкратов проанализировал поведение фон дер Ляйен на публике и отметил признаки нарастающего стресса.
«Урсула фон дер Ляйен — классический тип контролирующего технократа с выраженными авторитарными чертами. Её невербальный код сведён к одному посланию: “Я здесь центр, остальные — декорации”. Жёсткая, почти военная осанка, постоянная вертикаль корпуса, зафиксированная шея, отработанная до миллиметра мимика — это не естественная уверенность, а дисциплинированная броня, выстроенная для того, чтобы не показать ни слабости, ни сомнений. Улыбка — отточенная, “витринная”. Рубящие движения двумя руками, указующий жест ладонью вниз, захват пространства за счёт широкой жестикуляции — это язык человека, привыкшего не убеждать, а приказывать», — пояснил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что фон дер Ляйен постоянно стремится доминировать: занимает центр кадра, контролирует дистанцию, встаёт так, чтобы собеседник оказывался слегка в тени. Однако некоторые признаки указывают на ее беспокойное состояние.
«При стрессовых эпизодах пробивается микромимика: учащённое моргание, незаметные глотательные движения, лёгкая скованность плеч. Это признаки того, что внутреннего спокойствия не так много, как демонстрируется наружно, и что под гладкой оболочкой работает постоянная тревога за контроль над ситуацией», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен обиделась на Зеленского из-за речи в Давосе.