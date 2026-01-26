Профайлер указал на признаки стресса у фон дер Ляйен после ссоры с Каллас

«Урсула фон дер Ляйен — классический тип контролирующего технократа с выраженными авторитарными чертами. Её невербальный код сведён к одному посланию: “Я здесь центр, остальные — декорации”. Жёсткая, почти военная осанка, постоянная вертикаль корпуса, зафиксированная шея, отработанная до миллиметра мимика — это не естественная уверенность, а дисциплинированная броня, выстроенная для того, чтобы не показать ни слабости, ни сомнений. Улыбка — отточенная, “витринная”. Рубящие движения двумя руками, указующий жест ладонью вниз, захват пространства за счёт широкой жестикуляции — это язык человека, привыкшего не убеждать, а приказывать», — пояснил эксперт.