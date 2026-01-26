ОАЭ выступили против использования своей территории для ударов по Ирану

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выступили против использования своей территории и воздушного пространства для ведения боевых действий, направленных против Ирана. Об этом заявил МИД страны на официальном сайте.
«Министерство иностранных дел подтверждает, что ОАЭ обязуются не допускать использования своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана, а также не оказывать никакой логистической поддержки в этом отношении», — говорится в опубликованном коммюнике.
В министерстве подчеркнули, что активизация переговорного процесса, деэскалация напряженности, соблюдение международного права и уважение суверенитета государств служат наилучшей платформой для разрешения существующих кризисных ситуаций. В заявлении также содержится призыв к урегулированию всех противоречий исключительно мирным путем.
Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщал о рассмотрении Вашингтоном вариантов силового воздействия на Иран в свете происходящих там протестных акций. 23 января он информировал общественность о пристальном внимании США к ситуации в Иране и наращивании военного присутствия в регионе, включая переброску кораблей.