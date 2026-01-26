Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.
«На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — сообщили агентству в посольстве.
В дипмиссии отметили, что рассматривают данный шаг европейских властей «не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».