Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.