Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС

ГААГА, 26 янв — РИА Новости. МИД Нидерландов на прошлой неделе официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Гааге.

Источник: © РИА Новости

Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.

«На прошлой неделе министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — сообщили агентству в посольстве.

В дипмиссии отметили, что рассматривают данный шаг европейских властей «не иначе как очередной элемент целенаправленной политики давления и избирательного применения норм права».

