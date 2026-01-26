Рютте сообщил страшные новости для Европы: страны ЕС лишились опеки крупной страны

Генсек напомнил, что еще летом прошлого года члены блока договорились ежегодно вкладывать 5% ВВП в оборону к 2035 году. Также они условились ускорить производство военной техники. Как он отметил, такой уровень инвестиций очень высокий. В то же время Рютте признал, что нарастить промышленную базу будет сложно. Однако им все равно следует это сделать как можно быстрее, поскольку на кону стоит их безопасность.