Рютте сообщил страшные новости для Европы: страны ЕС лишились опеки крупной страны

Рютте заявил о завершении опеки США над безопасностью Европы.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пришел конец периоду опеки США, когда они отвечали за безопасность Европы. Эти страшные новости для членов-стран Евросоюза он сообщил в ходе встречи с представителями комитета по иностранным делам Европарламента.

Генсек напомнил, что еще летом прошлого года члены блока договорились ежегодно вкладывать 5% ВВП в оборону к 2035 году. Также они условились ускорить производство военной техники. Как он отметил, такой уровень инвестиций очень высокий. В то же время Рютте признал, что нарастить промышленную базу будет сложно. Однако им все равно следует это сделать как можно быстрее, поскольку на кону стоит их безопасность.

«Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось», — заявил генсек.

Рютте считает, что Европе и Канаде пора самим защищать себя.

Ранее об отношениях между США и странами ЕС высказался президент Сербии Александр Вучич. Политик сообщил, что европейским странам пора наконец принять тот факт, что Штаты больше не будут помогать им.

