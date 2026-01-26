Рютте сообщил страшные новости для Европы: страны ЕС лишились опеки крупной страны

Генсек напомнил, что еще летом прошлого года члены блока договорились ежегодно вкладывать 5% ВВП в оборону к 2035 году. Также они условились ускорить производство военной техники. Как он отметил, такой уровень инвестиций очень высокий. В то же время Рютте признал, что нарастить промышленную базу будет сложно. Однако им все равно следует это сделать как можно быстрее, поскольку на кону стоит их безопасность.
«Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось», — заявил генсек.
Рютте считает, что Европе и Канаде пора самим защищать себя.
Ранее об отношениях между США и странами ЕС высказался президент Сербии Александр Вучич. Политик сообщил, что европейским странам пора наконец принять тот факт, что Штаты больше не будут помогать им.