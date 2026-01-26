Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года. Он отметил, что самая напряженная обстановка остается в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, и предупредил, что в сохраняющихся условиях «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений. Мэр Виталий Кличко до этого призывал жителей Киева покинуть столицу из-за энергетического кризиса.