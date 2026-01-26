Bild: подозреваемая в шпионаже россиянка не угрожала Мерцу и Зеленскому

Речь идёт о 56-летней Илоне В., которую следствие считает связанной с Главным разведывательным управлением РФ. Федеральный суд Германии уже санкционировал её арест. Однако пока у следствия нет прямых доказательств получения ею вознаграждения за шпионаж, а сама подозреваемая отказывается давать показания.