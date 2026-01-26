Ричмонд
Bild: подозреваемая в шпионаже россиянка не угрожала Мерцу и Зеленскому

Правительство ФРГ сообщило, что подозреваемая в шпионаже гражданка РФ не представляла угрозы Мерцу и Зеленскому.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Германии заявило, что канцлер Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский не подвергались реальной угрозе, несмотря на то, что предполагаемая агент России оказалась рядом с ними на Германо-украинском экономическом форуме в декабре 2025 года.

«Безопасность канцлера в любой момент была полностью обеспечена», — сообщили представители правительства изданию Bild.

Речь идёт о 56-летней Илоне В., которую следствие считает связанной с Главным разведывательным управлением РФ. Федеральный суд Германии уже санкционировал её арест. Однако пока у следствия нет прямых доказательств получения ею вознаграждения за шпионаж, а сама подозреваемая отказывается давать показания.

Особое внимание привлёк эпизод с участием главы Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Хелены Мельниковой. Bild сообщает, что перед выступлением Мерца она несколько минут общалась с Илоной В. и даже сделала с ней совместное фото.

Представители DIHK пояснили, что Мельникова хорошо помнит эту встречу.

«Незнакомка показалась ей особенно навязчивой. Генеральному директору удалось тактично завершить разговор», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России к 13 годам колонии приговорили мужчину за шпионаж в пользу Швеции.

