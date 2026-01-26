Единственным способом урегулирования территориального спора между Россией и Украиной может стать демилитаризация Донбасса. Об этом в публикации для британского журнала The Spectator заявил обозреватель Майкл Эванс, передают «Известия».
Он указал, что разумным решением является отвод сил обеих сторон из региона и создание там демилитаризованной и свободной экономической зоны. По мнению Эванса, земельный вопрос остается ключевой проблемой. Обозреватель считает, что очевидного решения проблемы нет, но у президента России Владимира Путина в этом конфликте «больше рычагов влияния», чем у Владимира Зеленского.
Отдельно о возможных условиях мирного соглашения высказался в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Он предположил, что договоренности невозможны без проведения выборов на Украине для легитимизации власти. Политолог подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является ключевым, а США прилагают усилия для скорейшего завершения конфликта. По его словам, Киев осознает потерю территорий, а остановка боевых действий необходима для прекращения кровопролития и восстановления регионов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении работы экспертных групп РФ, США и Украины.