The Spectator: демилитаризация Донбасса урегулирует конфликт на Украине

Отдельно о возможных условиях мирного соглашения высказался в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Он предположил, что договоренности невозможны без проведения выборов на Украине для легитимизации власти. Политолог подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является ключевым, а США прилагают усилия для скорейшего завершения конфликта. По его словам, Киев осознает потерю территорий, а остановка боевых действий необходима для прекращения кровопролития и восстановления регионов.