Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Spectator: демилитаризация Донбасса урегулирует конфликт на Украине

Обозреватель The Spectator Майкл Эванс заявил, что демилитаризация Донбасса является единственным способом решения конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Единственным способом урегулирования территориального спора между Россией и Украиной может стать демилитаризация Донбасса. Об этом в публикации для британского журнала The Spectator заявил обозреватель Майкл Эванс, передают «Известия».

Он указал, что разумным решением является отвод сил обеих сторон из региона и создание там демилитаризованной и свободной экономической зоны. По мнению Эванса, земельный вопрос остается ключевой проблемой. Обозреватель считает, что очевидного решения проблемы нет, но у президента России Владимира Путина в этом конфликте «больше рычагов влияния», чем у Владимира Зеленского.

Отдельно о возможных условиях мирного соглашения высказался в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. Он предположил, что договоренности невозможны без проведения выборов на Украине для легитимизации власти. Политолог подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса является ключевым, а США прилагают усилия для скорейшего завершения конфликта. По его словам, Киев осознает потерю территорий, а остановка боевых действий необходима для прекращения кровопролития и восстановления регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении работы экспертных групп РФ, США и Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше