Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия

БРЮССЕЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что тихо работает с лидерами стран альянса над снятием ограничений на применение Украиной поставленного дальнобойного оружия против России.

Источник: Reuters

«Когда речь идёт о поставке Taurus и других систем — да или нет — Украине, это зависит от отдельных союзников. Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше