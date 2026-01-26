Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия

«Когда речь идёт о поставке Taurus и других систем — да или нет — Украине, это зависит от отдельных союзников. Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.