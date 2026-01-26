Рютте заявил о работе над снятием ограничений на применение Украиной оружия

«Когда речь идёт о поставке Taurus и других систем — да или нет — Украине, это зависит от отдельных союзников. Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.