Путин провел встречу с главой Ленинградской области Дрозденко

Российский президент Владимир Путин встретился с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Их беседа прошла в Малом выставочном зале Эрмитажа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 26 января глава государства проводит рабочие встречи с различными вышестоящими лицами. Все они проводятся в Санкт-Петербурге. На этот раз Путин побеседовал с Дрозденко.
Как уточнили в Кремле, политики поговорили о развитии и продвижении проектов в регионе.
Напомним, что в Санкт-Петербурге президент РФ также принял Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. В рамках встречи лидеры посетили Эрмитаж, где им показали ценные экспонаты музея. Как отметил Путин, это место было выбрано не случайно. По его словам, политики чаще всего проводят свое время в дороге и мало посещают культурных мест. Поэтому Эрмитаж стал отличным местом для беседы.