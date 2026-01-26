Ричмонд
Путин провел встречу с главой Ленинградской области Дрозденко

Переговоры Путина и Дрозденко прошли в Эрмитаже.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин встретился с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Их беседа прошла в Малом выставочном зале Эрмитажа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что 26 января глава государства проводит рабочие встречи с различными вышестоящими лицами. Все они проводятся в Санкт-Петербурге. На этот раз Путин побеседовал с Дрозденко.

Как уточнили в Кремле, политики поговорили о развитии и продвижении проектов в регионе.

Напомним, что в Санкт-Петербурге президент РФ также принял Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. В рамках встречи лидеры посетили Эрмитаж, где им показали ценные экспонаты музея. Как отметил Путин, это место было выбрано не случайно. По его словам, политики чаще всего проводят свое время в дороге и мало посещают культурных мест. Поэтому Эрмитаж стал отличным местом для беседы.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
