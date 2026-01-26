Путин провел встречу с главой Ленинградской области Дрозденко

Напомним, что в Санкт-Петербурге президент РФ также принял Верховного правителя Малайзии султана Ибрагима. В рамках встречи лидеры посетили Эрмитаж, где им показали ценные экспонаты музея. Как отметил Путин, это место было выбрано не случайно. По его словам, политики чаще всего проводят свое время в дороге и мало посещают культурных мест. Поэтому Эрмитаж стал отличным местом для беседы.