Власти Мурманской области назвали фейком новость об отставке губернатора

Ранее сообщалось, что в Мурманской области продолжались работы по восстановлению линии электропередачи, повреждённой в результате аварии. Под Мурманском на месте ЧП с помощью вертолёта была установлена вторая опора ЛЭП. Энергетики собрали конструкцию на земле и подняли её с применением авиации, как только позволили погодные условия. Опоры для восстановления линии ранее доставили в регион из Карелии и Ленинградской области.