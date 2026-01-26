Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Мурманской области назвали фейком новость об отставке губернатора

Оперативный штаб Мурманской области заявил, что распространяемый в соцсетях скриншот с сообщением об отставке губернатора является фейком.

Источник: Аргументы и факты

Оперативный штаб Мурманской области предупредил о распространении фейковой новости, касающейся якобы отставки губернатора региона.

В официальном Telegram-сообществе штаба сообщили, что в социальных сетях появился поддельный скриншот популярного информационного агентства. Власти подчеркнули, что опубликованная информация не соответствует действительности.

В сообщении отмечается, что распространение подобных материалов является одним из методов информационно-психологического воздействия. Жителей региона призвали доверять только проверенным источникам и не распространять сомнительные публикации.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области продолжались работы по восстановлению линии электропередачи, повреждённой в результате аварии. Под Мурманском на месте ЧП с помощью вертолёта была установлена вторая опора ЛЭП. Энергетики собрали конструкцию на земле и подняли её с применением авиации, как только позволили погодные условия. Опоры для восстановления линии ранее доставили в регион из Карелии и Ленинградской области.