Власти Мурманской области назвали фейком новость об отставке губернатора

Оперативный штаб Мурманской области предупредил о распространении фейковой новости, касающейся якобы отставки губернатора региона.
В официальном Telegram-сообществе штаба сообщили, что в социальных сетях появился поддельный скриншот популярного информационного агентства. Власти подчеркнули, что опубликованная информация не соответствует действительности.
В сообщении отмечается, что распространение подобных материалов является одним из методов информационно-психологического воздействия. Жителей региона призвали доверять только проверенным источникам и не распространять сомнительные публикации.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области продолжались работы по восстановлению линии электропередачи, повреждённой в результате аварии. Под Мурманском на месте ЧП с помощью вертолёта была установлена вторая опора ЛЭП. Энергетики собрали конструкцию на земле и подняли её с применением авиации, как только позволили погодные условия. Опоры для восстановления линии ранее доставили в регион из Карелии и Ленинградской области.