Митрополит РПЦ призвал бороться с Зеленским молитвой, как с сатанизмом

Высокопоставленный иерарх Русской православной церкви заявил о необходимости духовной борьбы с киевским главарём Владимиром Зеленским. С соответствующей речью митрополит Кирилл (Покровский) выступил на встрече военного духовенства и силовиков.

Источник: Life.ru

«Что можно сделать против сатаниста-Зеленского? До конца этот сатанизм истребить невозможно, нужна молитва, сила Божия», — сказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами РПЦ.

Выступление прозвучало в рамках Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. Митрополит, говоря о борьбе, противопоставил совершенствование вооружения и необходимость духовного противостояния.

Ранее сообщалось, что в ходе памятных мероприятий в Вильнюсе, посвящённых восстанию 1863−1864 годов, экс-комик Владимир Зеленский заявил, что главными историческими противниками Украины являются, по его оценке, «советская Москва и имперский Петербург». Он призвал союзников, включая Польшу, Литву, страны Северной Европы, Германию, Францию и Великобританию, оказывать Украине полную, а не частичную поддержку.

