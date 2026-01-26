Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за слов Зеленского

«На прошлой неделе украинские политические лидеры, включая самого президента, выступили с резкими оскорбительными и угрожающими заявлениями в адрес Венгрии и венгерского правительства. Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что она является частью скоординированной серии действий Украины, направленных на вмешательство в венгерские выборы», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Facebook*.