Рютте: США больше не будут нести основное бремя обороны Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Европы закончился период, когда основное бремя обеспечения её безопасности несли Соединённые Штаты. С таким посылом он выступил перед депутатами комитета по иностранным делам Европарламента. Рютте напомнил о решениях июньского саммита альянса в Гааге, где страны договорились ежегодно инвестировать в оборону 5% своего ВВП к 2035 году и ускорить военное производство.

Источник: Life.ru

«Здесь моё простое сообщение: нам нужно это сделать, и нам нужно сделать это быстро… потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось», — подчеркнул генсек.

Он пояснил, что такая необходимость диктуется реальными и долгосрочными угрозами безопасности, с которыми сталкивается альянс.

Ранее журнал The Economist разместил на обложке своего последнего номера изображение президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе, сопровождаемое дерзким заголовком «НАТО больше нет». Как сообщила редакция, это символизирует конец эпохи американской защиты, которая позволяла Европе процветать.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

