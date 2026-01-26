Рютте: США больше не будут нести основное бремя обороны Европы

«Здесь моё простое сообщение: нам нужно это сделать, и нам нужно сделать это быстро… потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось», — подчеркнул генсек.
Он пояснил, что такая необходимость диктуется реальными и долгосрочными угрозами безопасности, с которыми сталкивается альянс.
Ранее журнал The Economist разместил на обложке своего последнего номера изображение президента США Дональда Трампа верхом на белом медведе, сопровождаемое дерзким заголовком «НАТО больше нет». Как сообщила редакция, это символизирует конец эпохи американской защиты, которая позволяла Европе процветать.
