Рютте: США больше не будут нести основное бремя обороны Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Европы закончился период, когда основное бремя обеспечения её безопасности несли Соединённые Штаты. С таким посылом он выступил перед депутатами комитета по иностранным делам Европарламента. Рютте напомнил о решениях июньского саммита альянса в Гааге, где страны договорились ежегодно инвестировать в оборону 5% своего ВВП к 2035 году и ускорить военное производство.