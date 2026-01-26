Рютте раскрыл детали переговоров с Трампом по Гренландии: о чем они договорились

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что его договоренность с лидером США Дональдом Трампом по Гренландии касалась исключительно развития сил НАТО в Арктике. О деталях разговора с американским президентом он рассказал во время дискуссии с представителями комитета по иностранным делам Европарламента.
Рютте уточнил, что европейские чиновники проводили не одну встречу на фоне напряженности в Гренландии. По его словам, он также множество раз созванивался с главой Белого дома.
«В итоге, к чему мы пришли, это, я думаю, два рабочих направления на будущее. Одно рабочее направление — это для НАТО коллективно взять на себя больше ответственности за оборону Арктики», — сказал генсек.
Рютте уточнил, что главной темой переговоров с Трампом было, как не дать России и Китаю получить военный или экономический доступ к Арктике.
Также он добавил, что не вправе решать вопросы по покупке острова Штатами. Поэтому обсуждались только действия альянса.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что скоро Вашингтон получит бессрочные права на Гренландию. После этого, по его словам, США смогут распоряжаться островом как захотят.