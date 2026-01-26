Орбан распорядился вызвать посла Украины в МИД из-за угроз в адрес Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Будапеште в МИД страны. Поводом стало заявление Киева в адрес Венгрии и её правительства.
«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в министерство иностранных дел», — говорится в сообщении на официальной странице Орбана в Facebook*.
Ранее Орбан подчеркнул, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся запугать Венгрию.
Накануне венгерское правительство запустило новую политическую инициативу под названием «Национальная петиция», направленную на укрепление позиций страны в дебатах в ЕС. В документах сказано, что Будапешт не намерен поддерживать Зеленского и участвовать в конфликте Украине.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой.