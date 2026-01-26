Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан распорядился вызвать посла Украины в МИД из-за угроз в адрес Венгрии

Украинского посла в Будапеште вызвали в МИД после угроз в адрес Венгрии и её правительства.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Будапеште в МИД страны. Поводом стало заявление Киева в адрес Венгрии и её правительства.

«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов. Поэтому сегодня я Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии в министерство иностранных дел», — говорится в сообщении на официальной странице Орбана в Facebook*.

Ранее Орбан подчеркнул, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся запугать Венгрию.

Накануне венгерское правительство запустило новую политическую инициативу под названием «Национальная петиция», направленную на укрепление позиций страны в дебатах в ЕС. В документах сказано, что Будапешт не намерен поддерживать Зеленского и участвовать в конфликте Украине.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше