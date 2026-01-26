Ричмонд
Путин обсудил с главой Ленобласти Дрозденко вопросы хозяйства и СВО

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

Встреча Владимира Путина с Александром Дрозденко. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Руководитель региона доложил российскому лидеру о ходе подготовки местных проектов в разных сферах хозяйства. Отдельная часть доклада касалась вопросов специальной военной операции, в частности программы по обучению операторов беспилотных аппаратов.

Помимо встреч с российскими чиновниками, Владимир Путин сегодня принял в Санкт-Петербурге султана Ибрагима, верховного правителя Малайзии, прибывшего с частным визитом. Встреча прошла в неформальной атмосфере: президент лично провёл для гостя экскурсию по Эрмитажу, после чего они пообщались за рабочим завтраком в узком формате. Это не первый контакт лидеров — в августе 2024 года султан Ибрагим уже посещал Москву с государственным визитом и вёл переговоры в Кремле, что подчёркивает развитие двустороннего диалога.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

