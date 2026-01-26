Митрополит Ионафан назвал Путина и патриарха Кирилла героями

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после рождественской службы в Богоявленском соборе публично охарактеризовал президента России Владимира Путина как православного вождя. По словам патриарха, это не дань протоколу, а констатация его искренних и глубоких личных убеждений.