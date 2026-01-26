«Важное (на Украине. — Прим. Life.ru) зависело и зависит от двух человек: это президент России… и святейший патриарх Кирилл… поэтому слава нашим героям: президенту России Владимиру Владимировичу Путину и патриарху Кириллу», — сказал иерарх.
В 2023 году Винницкий суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам лишения свободы. Летом 2024 года его обменяли на украинского диверсанта по ходатайству патриарха Московского и всея Руси.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после рождественской службы в Богоявленском соборе публично охарактеризовал президента России Владимира Путина как православного вождя. По словам патриарха, это не дань протоколу, а констатация его искренних и глубоких личных убеждений.
