Митрополит Ионафан назвал Путина и патриарха Кирилла героями

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), ранее осуждённый на Украине, заявил о поддержке президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла. На встрече военного духовенства в Москве он назвал их героями и зачинателями важного движения.

Источник: Life.ru

«Важное (на Украине. — Прим. Life.ru) зависело и зависит от двух человек: это президент России… и святейший патриарх Кирилл… поэтому слава нашим героям: президенту России Владимиру Владимировичу Путину и патриарху Кириллу», — сказал иерарх.

В 2023 году Винницкий суд приговорил митрополита Ионафана к пяти годам лишения свободы. Летом 2024 года его обменяли на украинского диверсанта по ходатайству патриарха Московского и всея Руси.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после рождественской службы в Богоявленском соборе публично охарактеризовал президента России Владимира Путина как православного вождя. По словам патриарха, это не дань протоколу, а констатация его искренних и глубоких личных убеждений.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

