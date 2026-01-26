Лидеры ЕС и НАТО променяли Гренландию на Украину

Присоединение арктического острова к США вряд ли серьезно столкнет их интересы с Россией в Арктике, считает Колташов. «Гренландия входит в состав Дании, которая объявила нас стратегическим врагом. Она направила больше всего оружия на Украину, создала для нас цепочку проблем при строительстве “Северных потоков”. И гренландцев это сильно не беспокоило. Поэтому ни та, ни другая страна нам симпатизировать не должны. Да, американцы могут получить новые ресурсы, но мы с этим ничего не сделаем», — резюмировал он.