Лидеры ЕС и НАТО променяли Гренландию на Украину

Лидеры ЕС согласились на присоединение Гренландии к США ради американского оружия для ВСУ.
Лидеры ЕС отказались от Гренландии ради Украины. Как рассказал URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, европейцы и не думали защищать арктический остров от США, поэтому унизили гренландцев, направив им контингент всего 30 военнослужащих. Им важно, чтобы Трамп продолжал продавать оружие для Украины.
«Трамп не прощался с идеей захватить Гренландию. А его слова в Давосе, которые многие расценили как отказ от нее, — лишь красивые заявления на публику, которые хотел услышать Евросоюз. Думаю, Трамп продолжит следовать курсу, который завершится присоединением острова к США. И никто его не остановит, потому что сам же ЕС и сдаст Гренландию американцам», — сказал Колташов.
Евросоюз не будет заступаться за Гренландию.
Европа, в том числе НАТО, дала понять, что не будет по-настоящему заступаться за Гренландию, направив для ее защиты 30 военных, сообщил политолог. Наиболее унизительно это сделала Великобритания, которая смогла выделить лишь одного солдата, конкретизировал Колташов. «Такие крупные международные организации — ЕС и НАТО — могли направить тысячу, две…, пять тысяч солдат, но ограничились 30-ю, некоторых потом отозвали под грустное улюлюканье гренландцев. Так, власти ЕС дали понять, что презирают всех жителей острова», — сказал политолог.
Президент США Дональд Трамп устраивает лидеров ЕС.
Европа бросила Гренландию даже не из-за того, что не хочет ссориться с США, от которых экономически зависима, продолжил Колташов. Она просто не видит в этом смысла, заявил он. «Да, Трамп указывает Европе на ее слабости, пренебрегает международным правом. Однако он ее устраивает хотя бы потому, что не отказывается помогать Украине с поставкой оружия, пусть даже и через продажу ЕС», — отметил эксперт.
Американцы тоже не смогут повлиять на Трампа, хотя многие думают, что они способны убедить его отказаться от притязаний на Гренландию, добавил Колташов. «Да, демократы способны инициировать импичмент. Но их голосов не хватит, чтобы довести эту процедуру до конца», — обратил внимание политолог.
Присоединение Гренландии к США серьезно не изменит ситуацию в Арктике.
Присоединение арктического острова к США вряд ли серьезно столкнет их интересы с Россией в Арктике, считает Колташов. «Гренландия входит в состав Дании, которая объявила нас стратегическим врагом. Она направила больше всего оружия на Украину, создала для нас цепочку проблем при строительстве “Северных потоков”. И гренландцев это сильно не беспокоило. Поэтому ни та, ни другая страна нам симпатизировать не должны. Да, американцы могут получить новые ресурсы, но мы с этим ничего не сделаем», — резюмировал он.
26 января в Reuters появилась информация, что США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Хотя до этого, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Трамп заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Мировая пресса расценила такие слова Трампа как отказ от идеи юридического присоединения арктического острова к США.