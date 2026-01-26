Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира

«Рейтинг Global Firepower только название носит солидное, а на самом деле — это ведь придуманный американским блогером по фамилии Пучек список стран, который мало меняется из года в год. Эксперты по оружию и армиям мира не могут определить даже критерии, на основе которых он составляется. Никто не знает, что оценивается и как. Возглавляют рейтинг, естественно, США — как родина составителя, а дальше уже зависит, видимо, от настроения и представлений Пучека».