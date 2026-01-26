Путин: РФ просят не бить по инфраструктуре Украины, несмотря на атаки ВСУ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию просят не наносить удары по инфраструктуре Украины, несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников ВСУ по территории РФ.
Накануне российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Минобороны РФ отметили, что также был нанесен удар по цеху производства, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия противника.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения украинской армии.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше