Партию Макрона за 10 лет переименуют в четвертый раз

Основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия может получить новое название в четвертый раз за 10 лет, сообщил председатель партии Габриэль Атталь.
По его словам, более 70% членов поддержали смену текущего названия «Ренессанс». Атталь отметил, что партия должна менять название в соответствии с политическим проектом, чтобы оно точнее отражало идеологию и предложения движения.
По данным радиостанции RTL, партия может быть переименована в «Новую республику». Ожидается, что решение будет реализовано после муниципальных выборов, запланированных на март. Один из инициаторов переименования пояснил, что нынешнее название либо малоизвестно, либо вызывает негативные ассоциации. Отмечается, что смена названия является частью подготовки к президентским выборам 2027 года.
Партия Макрона была основана в 2016 году под названием En Marche. В 2017—2022 годах она носила название La République en Marche, после чего была переименована в «Ренессанс».
