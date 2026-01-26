В Кремле высказались о возможном изменении состава российской делегации

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвящённые урегулированию конфликта. Состав российской делегации включал представителей Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Осведомлённый источник с российской стороны заявил, что результаты есть, но детали не раскрыл. При этом в Кремле заявили о принципиальности территориального вопроса в «формуле Анкориджа». Стало известно о следующем раунде переговоров.