Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле высказались о возможном изменении состава российской делегации

Президент РФ Владимир Путин пока не давал никаких указаний по изменению состава переговорной группы от России. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя следующий раунд трёхсторонних переговоров по вопросам Украины.

Источник: Life.ru

«Это зависит от президента. Пока никаких не было индикаций на этот счёт», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины, посвящённые урегулированию конфликта. Состав российской делегации включал представителей Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым. Осведомлённый источник с российской стороны заявил, что результаты есть, но детали не раскрыл. При этом в Кремле заявили о принципиальности территориального вопроса в «формуле Анкориджа». Стало известно о следующем раунде переговоров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше