Беглов обсудил с Путиным решение проблемы свалок в Петербурге

Беглов рассказал Путину о сокращении числа свалок в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Количество свалок в Санкт-Петербурге резко снизилось, также городские власти совместно с правительством Ленинградской области активно ведут строительство мусороперерабатывающих заводов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Президент России Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с Бегловым. Изучая представленные губернатором Петербурга материалы о социально-экономическом развитии города, глава государства обратил внимание на то, что число свалок сокращено в десять раз.

«Да… Но это мы сделали совместно с Ленинградской областью… Есть еще нарушения, но не такого масштаба, как было раньше», — подтвердил Беглов.

Он также рассказал Путину об активном строительстве мусороперерабатывающих мощностей.

«Мы уже ввели первый мусороперерабатывающий завод, это “Волхонка”… (также — ред.) в Ленобласти мы запускаем в ближайшее время и “Новоселки” запускаем в 2027 году. Всего пять заводов (в рамках — ред.) совместной работы с Ленинградской областью… Есть свои трудности, сложности, но самое главное, что заводы запускаются», — сказал Беглов.

