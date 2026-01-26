Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал на важность восстановления старого Выборга

Российский лидер назвал уникальным город в Ленинградской области.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко дал ему поручение продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это уникальный город в России.

Глава региона доложил президенту о ходе работ работа по восстановлению и развитию Выборга. Дрозденко, а частности, рассказал, что ведется работа по капремонту центра города, где находятся жилые дома, и работы там «еще выше крыши».

«Надо восстанавливать это. Действительно, это единственное, наверное, место в России такое», — отреагировал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Ленинградской области, который рассказал ему о подготовке местных проектов в различных сферах хозяйства. Отдельная часть доклада Дрозденко была посвящена вопросам СВО.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше