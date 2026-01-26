Путин указал на важность восстановления старого Выборга

Российский лидер Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко дал ему поручение продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это уникальный город в России.
Глава региона доложил президенту о ходе работ работа по восстановлению и развитию Выборга. Дрозденко, а частности, рассказал, что ведется работа по капремонту центра города, где находятся жилые дома, и работы там «еще выше крыши».
«Надо восстанавливать это. Действительно, это единственное, наверное, место в России такое», — отреагировал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором Ленинградской области, который рассказал ему о подготовке местных проектов в различных сферах хозяйства. Отдельная часть доклада Дрозденко была посвящена вопросам СВО.