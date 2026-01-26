Ричмонд
В Казани и Екатеринбурге открыли генконсульства Индии

Посол Винай Кумар заявил, что партнерство России и Индии значительно расширилось под руководством Владимира Путина и Нарендры Моди.

Источник: Аргументы и факты

Посол Индии в России Винай Кумар сообщил, что в Казани и Екатеринбурге открылись индийские генконсульства, они приступили к работе, пишет ТАСС.

Винай Кумар выразил уверенность, что генконсульства будут служить катализатором для развития связей двух государств по широкому спектру вопросов, в частности, в торгово-экономической сфере.

При этом, по словам посла, партнерство России и Индии значительно расширилось и углубилось под руководством Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Ранее Владимир Путин анонсировал открытие посольства России в Того (Западная Африка). Это должно произойти в 2026 году.

