В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора

Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника все потребители были обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством. По расчетам властей, на полное восстановление электроснабжения потребуется не менее недели.