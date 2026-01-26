Ричмонд
В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора

МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Распространяемое в соцсетях сообщение о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис освобожден от должности после аварии на ЛЭП, является фейком, сообщил оперштаб региона.

Источник: © РИА Новости

«Внимание: фейковая новость. В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства. Это фейк! Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — сообщили в оперштабе, прокомментировав соответствующий скриншот.

Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника все потребители были обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством. По расчетам властей, на полное восстановление электроснабжения потребуется не менее недели.