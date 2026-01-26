Венгрия требует Киев ответить за оскорбления Зеленского: украинского посла вызвали в МИД

В МИД Венгрии был вызван украинский посол Федор Шандор из-за оскорбительных высказываний лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан в своих соцсетях.
Как отметил политик, агрессивные слова экс-комика Будапешт считает угрозой для своего правительства.
«Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что она является частью скоординированной серии действий Украины, направленных на вмешательство в венгерские выборы», — заявил Орбан.
Премьер отметил, что власти Венгрии не допустят угрозы суверенитету страны.
Напомним, что недавно в Давосе Зеленский позволил себе высказать пару нелестных комментариев о позиции Орбана в отношении Украины. Он заявил, что венгерский политик якобы пытается уничтожить Европу, за что должен получить «подзатыльник». Позже Орбан ответил на столь «лестные» слова и сообщил, что Зеленский подобное говорит от отчаяния.