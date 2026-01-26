Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия требует Киев ответить за оскорбления Зеленского: украинского посла вызвали в МИД

Орбан: В МИД Венгрии вызван посол Украины из-за оскорблений Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

В МИД Венгрии был вызван украинский посол Федор Шандор из-за оскорбительных высказываний лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан в своих соцсетях.

Как отметил политик, агрессивные слова экс-комика Будапешт считает угрозой для своего правительства.

«Наши органы национальной безопасности оценили эту последнюю украинскую атаку и установили, что она является частью скоординированной серии действий Украины, направленных на вмешательство в венгерские выборы», — заявил Орбан.

Премьер отметил, что власти Венгрии не допустят угрозы суверенитету страны.

Напомним, что недавно в Давосе Зеленский позволил себе высказать пару нелестных комментариев о позиции Орбана в отношении Украины. Он заявил, что венгерский политик якобы пытается уничтожить Европу, за что должен получить «подзатыльник». Позже Орбан ответил на столь «лестные» слова и сообщил, что Зеленский подобное говорит от отчаяния.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше