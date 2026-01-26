Венгрия требует Киев ответить за оскорбления Зеленского: украинского посла вызвали в МИД

Напомним, что недавно в Давосе Зеленский позволил себе высказать пару нелестных комментариев о позиции Орбана в отношении Украины. Он заявил, что венгерский политик якобы пытается уничтожить Европу, за что должен получить «подзатыльник». Позже Орбан ответил на столь «лестные» слова и сообщил, что Зеленский подобное говорит от отчаяния.