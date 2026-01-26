Ричмонд
Мединский сравнил оборону Гренландии в 1940 году с «полярным вестерном»

Оборона Гренландии во время Второй мировой войны напоминала настоящий «полярный вестерн». Об этом заявил помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа на конференции.

Источник: Life.ru

Мединский напомнил, что сама Дания капитулировала перед Германией очень быстро, но её огромная автономная территория — Гренландия — приказ о сдаче проигнорировала. Вместо этого она пригласила на остров американцев. Вскоре немногочисленные силы самообороны Гренландии, состоявшие из 15 человек на собачьих упряжках, обнаружили две секретные немецкие метеостанции.

«Он близок к истине. Два часа 10 минут примерно заняла оборона Дании от момента вторжения до капитуляции, объявленной королем», — прокомментировал Мединский слова Трампа о быстротечности датского сопротивления.

По словам главы РВИО, завязалась перестрелка и погоня в условиях вьюги и мороза. В итоге погиб один защитник острова, а немцы потеряли своего офицера, взятого в плен. После этого гренландцы вызвали помощь по радио, и американская авиация разбомбила немецкие базы. Мединский подчеркнул, что в этой необычной истории, где было все — погони, перестрелки и драматическая развязка — Трамп в своей оценке численности обороны также «был недалек от истины».

Трамп ранее неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. Власти Дании и Гренландии в ответ подчёркивали недопустимость подобных заявлений и требовали уважения территориальной целостности. Накануне он сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии. В Кремле не считают, что генсек НАТО в праве решать судьбу Гренландии или Дании.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

