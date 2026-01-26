Мединский сравнил оборону Гренландии в 1940 году с «полярным вестерном»

По словам главы РВИО, завязалась перестрелка и погоня в условиях вьюги и мороза. В итоге погиб один защитник острова, а немцы потеряли своего офицера, взятого в плен. После этого гренландцы вызвали помощь по радио, и американская авиация разбомбила немецкие базы. Мединский подчеркнул, что в этой необычной истории, где было все — погони, перестрелки и драматическая развязка — Трамп в своей оценке численности обороны также «был недалек от истины».