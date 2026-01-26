Ричмонд
Дрозденко пригласил Путина посетить кластер реабилитации участников СВО

Дрозденко пригласил Путина в кластер комплексного сопровождения участников СВО.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пригласил президента России Владимира Путина осмотреть кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и членов их семей, который действует в регионе.

«Я хочу пригласить вас в 56 учебный центр и кластер комплексного сопровождения, потому что, на самом деле, есть что показать», — сказал Дрозденко на встрече с Путиным в Эрмитаже.

Он добавил, что кластер работает недавно, но уже сейчас 65 процентов прошедших реабилитацию в кластере трудоустроены. «Это только тех, кто захотел работать, а кто-то еще долечивается», — уточнил губернатор.

Глава государства в понедельник работает в Санкт-Петербурге. Путин встретился в Эрмитаже с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Путин также принял главу Ленинградской области в Малом выставочном зале Эрмитажа.

