Telegraph: Ляйен готовит ЕС к войне с Россией в 2030 году

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение бюджетных и долговых правил Евросоюза для привлечения до 650 млрд евро на дополнительные военные расходы к 2030 году. Их могут использовать для потенциальной войны с Россией. Об этом сообщают британские СМИ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала смягчение бюджетных и долговых правил Евросоюза для привлечения до 650 млрд евро на дополнительные военные расходы к 2030 году. Их могут использовать для потенциальной войны с Россией. Об этом сообщают британские СМИ.

«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока. Чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — сообщает The Telegraph, цитирует РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил об отсутствии у Москвы намерений нападать на государства НАТО. Российский лидер указал, что, по его словам, разговоры западных политиков о якобы неминуемом конфликте с Россией используются для запугивания избирателей и отвлечения внимания от внутренних проблем. Путин подчеркнул, что, по его оценке, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк», и добавил, что российское руководство не видит для себя ни политического, ни экономического смысла в атаке на страны альянса.

