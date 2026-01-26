Telegraph: Ляйен готовит ЕС к войне с Россией в 2030 году

Ранее президент России Владимир Путин в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил об отсутствии у Москвы намерений нападать на государства НАТО. Российский лидер указал, что, по его словам, разговоры западных политиков о якобы неминуемом конфликте с Россией используются для запугивания избирателей и отвлечения внимания от внутренних проблем. Путин подчеркнул, что, по его оценке, «умные люди прекрасно понимают, что это фейк», и добавил, что российское руководство не видит для себя ни политического, ни экономического смысла в атаке на страны альянса.