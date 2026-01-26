Губернатор Костромской области раскритиковал синоптиков за прогноз

Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу синоптиков после того, как прогноз о морозах до минус 35 градусов в регионе не сбылся.
Как сообщили в областной администрации, ранее, 19 января, власти готовились к резкому похолоданию, в связи с чем в регионе был введён режим повышенной готовности. Главам муниципалитетов и профильным службам были даны соответствующие поручения.
Однако на еженедельном совещании губернатор отметил, что прогноз не подтвердился, и поднял вопрос о точности метеорологических данных. Ситников указал на необходимость более оперативного и корректного отслеживания погодной обстановки, поскольку каждое усиление режима готовности влечёт за собой дополнительные расходы.
Глава региона поручил поработать с Росгидрометом, подчеркнув, что неверные прогнозы приводят к задействованию сил и средств, которые в итоге не используются.
