Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Костромской области раскритиковал синоптиков за прогноз

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил поработать с Росгидрометом после того, как прогноз о сильных морозах не подтвердился.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу синоптиков после того, как прогноз о морозах до минус 35 градусов в регионе не сбылся.

Как сообщили в областной администрации, ранее, 19 января, власти готовились к резкому похолоданию, в связи с чем в регионе был введён режим повышенной готовности. Главам муниципалитетов и профильным службам были даны соответствующие поручения.

Однако на еженедельном совещании губернатор отметил, что прогноз не подтвердился, и поднял вопрос о точности метеорологических данных. Ситников указал на необходимость более оперативного и корректного отслеживания погодной обстановки, поскольку каждое усиление режима готовности влечёт за собой дополнительные расходы.

Глава региона поручил поработать с Росгидрометом, подчеркнув, что неверные прогнозы приводят к задействованию сил и средств, которые в итоге не используются.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин также публично раскритиковал работу региональных властей — в Саратовской области. Он обратил внимание на то, что часть новых трамваев, закупленных за счёт федеральных средств, простаивает после аварий и не выходит на линию, потребовав в первую очередь восстановить имеющийся подвижной состав.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше