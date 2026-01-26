Ричмонд
В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Безвизовый режим с Индией увеличит турпоток и укрепит отношения двух стран, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина.

Источник: © РИА Новости

В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.

«Безвизовый режим, безусловно, будет способствовать увеличению взаимного турпотока из двух стран и укреплению наших отношений», — сказала Школкина журналистам.

Она отметила, что Россия и Индия всегда относились и относятся друг к другу с большим теплом, и сегодня, как россияне охотно посещают Индию, изучая её традиции и культуру, так и туристы из Индии с удовольствием приезжают в Россию.

Парламентарий подчеркнула, что по итогам 2024−2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заняв 6-е место (более 77 тысяч туристов в 2024 году посетили Россию), и в планах к 2030 году этот показатель увеличить до 2,4 миллиона человек.

