В Госдуме оценили перспективы безвизового режима с Индией

В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
«Безвизовый режим, безусловно, будет способствовать увеличению взаимного турпотока из двух стран и укреплению наших отношений», — сказала Школкина журналистам.
Она отметила, что Россия и Индия всегда относились и относятся друг к другу с большим теплом, и сегодня, как россияне охотно посещают Индию, изучая её традиции и культуру, так и туристы из Индии с удовольствием приезжают в Россию.
Парламентарий подчеркнула, что по итогам 2024−2025 годов Индия вошла в топ-10 стран по въездному туризму, заняв 6-е место (более 77 тысяч туристов в 2024 году посетили Россию), и в планах к 2030 году этот показатель увеличить до 2,4 миллиона человек.