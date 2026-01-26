«ЕС окончательно предопределяет свой экономический упадок и полную зависимость от фрекингового газа из США», — написала политик.
Она назвала лицемерным нытье по поводу империализма президента США Дональда Трампа. По словам Вагенкнехт, кто делает из себя червя, не должен жаловаться на то, что на него наступят.
Как писал сайт KP.RU, ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США. Газета Politico отметила, что американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива газу из РФ. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе. Вашингтон может использовать зависимое положение Европы как рычаг давления для реализации своих намерений относительно Гренландии.