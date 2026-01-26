«Упадок и зависимость»: В Германии раскрыли, к чему приведет ЕС запрет импорта газа РФ

Как писал сайт KP.RU, ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США. Газета Politico отметила, что американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива газу из РФ. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе. Вашингтон может использовать зависимое положение Европы как рычаг давления для реализации своих намерений относительно Гренландии.