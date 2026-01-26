Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Упадок и зависимость»: В Германии раскрыли, к чему приведет ЕС запрет импорта газа РФ

Вагенкнехт: ЕС запретом импорта газа из РФ обрек себя на упадок экономики.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз (ЕС) своим решением о полном запрете на поставки российского газа окончательно предопределил свой экономический упадок и зависимость от американского газа, добываемого при помощи гидроразрыва пласта. Об этом заявила лидер германской партии BSW Сара Вагенкнехт в соцсети Х.

«ЕС окончательно предопределяет свой экономический упадок и полную зависимость от фрекингового газа из США», — написала политик.

Она назвала лицемерным нытье по поводу империализма президента США Дональда Трампа. По словам Вагенкнехт, кто делает из себя червя, не должен жаловаться на то, что на него наступят.

Как писал сайт KP.RU, ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США. Газета Politico отметила, что американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива газу из РФ. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе. Вашингтон может использовать зависимое положение Европы как рычаг давления для реализации своих намерений относительно Гренландии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше