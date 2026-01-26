Хуснуллина обеспокоили темпы ввода жилья в России в 2028‑2029 годах

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что сейчас активно продвигают индивидуальное жилищное строительство. Он напомнил, что в прошлом году ИЖС дало значительный вклад в общий объём ввода жилья и остаётся ключевой точкой роста. Также он отметил рост ввода нежилых объектов, что создаёт рабочие места и расширяет налоговую базу.