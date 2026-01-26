Ричмонд
Хуснуллина обеспокоили темпы ввода жилья в России в 2028‑2029 годах

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин выразил озабоченность по поводу объёмов ввода жилья в России в 2028—2029 годах. Он отметил, что в 2027-м прогнозируют небольшое снижение показателя.

«По 2027 году мы видим небольшое снижение, меня больше беспокоит ввод в 2028—2029 годы», — сказал он.

Хуснуллин добавил, что власти будут ускорять запуск новых жилищных проектов. По его словам, постепенное снижение ключевой ставки поможет смягчить падение объёмов.

«Мы надеемся, что в декабре всплеск по ипотеке, и инвесторы запустили новые проекты, конечно, сгладит спады по вводу жилья в 2028—2029 годах», — добавил Хуснуллин.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что сейчас активно продвигают индивидуальное жилищное строительство. Он напомнил, что в прошлом году ИЖС дало значительный вклад в общий объём ввода жилья и остаётся ключевой точкой роста. Также он отметил рост ввода нежилых объектов, что создаёт рабочие места и расширяет налоговую базу.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России не станут расширять список льготных ипотечных программ из-за ограниченных бюджетных возможностей. По его мнению, подход к запуску новых госпрограмм должен оставаться крайне осторожным.

