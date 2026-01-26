Зеленский обсудил с делегацией итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби

Напомним, в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры, по итогам которых источник с российской стороны подтвердил наличие определённых результатов, не раскрывая деталей, следующий раунд планируется провести там же на будущей неделе. Зеленский констатировал, что позиции Киева и Москвы по-прежнему различаются. Он считает, что США действуют в роли посредника в поисках компромисса, но достичь его можно только в случае, если все стороны, включая самих американцев, будут готовы идти на взаимные уступки.