Зеленский обсудил с делегацией итоги трёхсторонних переговоров в Абу-Даби

По словам Зеленского, в ходе встреч был обсуждён широкий круг важных вопросов, в первую очередь военных, необходимых для прекращения войны. Также речь шла о нерешённых сложных политических аспектах конфликта, и стороны проанализировали свои ключевые позиции. Как отметил экс-комик, делегация уже начала подготовку к новым раундам переговоров, которые могут пройти уже на текущей неделе.
Напомним, в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры, по итогам которых источник с российской стороны подтвердил наличие определённых результатов, не раскрывая деталей, следующий раунд планируется провести там же на будущей неделе. Зеленский констатировал, что позиции Киева и Москвы по-прежнему различаются. Он считает, что США действуют в роли посредника в поисках компромисса, но достичь его можно только в случае, если все стороны, включая самих американцев, будут готовы идти на взаимные уступки.
