Дрозденко доложил Путину о ходе реставрации Выборга

«Для меня было делом чести. Это было одно из первых поручений, которые вы давали, это Выборг. На самом деле единственный средневековый город по-настоящему в России. Вы знаете его состояние еще 10−12 лет назад. Вы дали поручение, мы вместе с федералами приступили к реализации… Я помню, что вы сказали, что вы были там лично, причем за рулем сами. И сказали, что надо обратить внимание, Выборг надо приводить в порядок», — сказал Дрозденко в ходе доклада президенту.