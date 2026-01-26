Мишустин оценил, как программа «Единой России» отвечает запросам граждан

«Поправки, которые были выдвинуты “Единой Россией”, позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений», — отметил он.
По словам Мишустина, эти деньги направили на расширение поддержки семей с детьми и участников СВО, ускорение капремонта школ и продолжение газификации регионов.
Также в рамках программы запустили новые поликлиники и детские сады. Премьер подчеркнул, что такие объекты напрямую повышают качество жизни и строятся при тесном взаимодействии с правительством.
Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства обратился к Мишустину с просьбой продлить время работы детсадов. Этот вопрос поднимали во время прямой линии с президентом. Владимир Путин тогда предложил пересмотреть график дошкольных учреждений, которые часто закрываются раньше, чем родители успевают забрать детей после работы.
