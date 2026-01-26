Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан вызвал посла Украины из-за угроз Киева в адрес Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил жёстко ответить на угрозы со стороны Украины. Он поручил своему министру иностранных дел Петеру Сийярто официально вызвать украинского посла для объяснений в МИД страны.

Как заявил Орбан в своём официальном сообщении, Будапешт не потерпит никаких посягательств на свой суверенитет и попыток повлиять на внутренние политические процессы. По его словам, именно такие угрозы прозвучали из Киева.

«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов», — приводит его слова официальное сообщение в соцсети.

Это решение стало прямым политическим ответом на обострившуюся риторику между двумя странами. Конкретное содержание украинских угроз, упомянутых главой венгерского правительства, в заявлении не раскрывается.

Ранее, выступая в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что «любой Виктор», который живёт за счёт европейских средств и при этом игнорирует интересы ЕС, должен понести ответственность. В своём выступлении он также раскритиковал европейскую систему безопасности. По его словам, ограниченное военное присутствие ЕС в Гренландии отправляет ошибочный и слабый сигнал таким державам, как Россия и Китай.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше