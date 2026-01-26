Орбан вызвал посла Украины из-за угроз Киева в адрес Будапешта

Как заявил Орбан в своём официальном сообщении, Будапешт не потерпит никаких посягательств на свой суверенитет и попыток повлиять на внутренние политические процессы. По его словам, именно такие угрозы прозвучали из Киева.
«Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов», — приводит его слова официальное сообщение в соцсети.
Это решение стало прямым политическим ответом на обострившуюся риторику между двумя странами. Конкретное содержание украинских угроз, упомянутых главой венгерского правительства, в заявлении не раскрывается.
Ранее, выступая в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что «любой Виктор», который живёт за счёт европейских средств и при этом игнорирует интересы ЕС, должен понести ответственность. В своём выступлении он также раскритиковал европейскую систему безопасности. По его словам, ограниченное военное присутствие ЕС в Гренландии отправляет ошибочный и слабый сигнал таким державам, как Россия и Китай.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.