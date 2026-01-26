Орбан вызвал посла Украины из-за угроз Киева в адрес Будапешта

Ранее, выступая в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что «любой Виктор», который живёт за счёт европейских средств и при этом игнорирует интересы ЕС, должен понести ответственность. В своём выступлении он также раскритиковал европейскую систему безопасности. По его словам, ограниченное военное присутствие ЕС в Гренландии отправляет ошибочный и слабый сигнал таким державам, как Россия и Китай.