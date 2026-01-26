ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус

«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждём заместительных поставок», — ответил он на вопрос, сможет ли Германия направить на Украину дополнительные системы Patriot. Слова политика после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом передаёт агентство Рейтер.
Министр подчеркнул, что Германия передала более трети собственных систем Patriot и уже и так «сделала непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны.
Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем США восполнят их арсеналы. Германия одной из первых поддержала эту инициативу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.