ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем США восполнят их арсеналы. Германия одной из первых поддержала эту инициативу.