ФРГ не сможет делиться с Украиной системами Patriot, заявил Писториус

БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Германия не сможет больше делиться с Украиной системами противовоздушной обороны Patriot, так как сама нуждается в них, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Источник: AP 2024

«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждём заместительных поставок», — ответил он на вопрос, сможет ли Германия направить на Украину дополнительные системы Patriot. Слова политика после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом передаёт агентство Рейтер.

Министр подчеркнул, что Германия передала более трети собственных систем Patriot и уже и так «сделала непропорционально много» для Украины в сфере противовоздушной обороны.

Говоря о системах IRIS-T, Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву. В первый пакет должны были войти не только ракеты, но и батареи Patriot. Предполагается, что некоторые страны отправят ВСУ свои комплексы, а затем США восполнят их арсеналы. Германия одной из первых поддержала эту инициативу.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

