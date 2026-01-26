Ричмонд
Тимошенко обжаловала запрет на разъезды по Украине и общение с депутатами

Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко частично оспорила меру пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил ей свободно перемещаться по стране и отменил запрет на общение с народными депутатами.

Согласно трансляции из зала суда, залог в качестве меры пресечения оставили без изменений. Однако суд снял ограничения на выезд за пределы Киевской области и контакты с депутатами Верховной рады.

Теперь Тимошенко может беспрепятственно передвигаться по всей Украине и общаться с любыми нардепами.

Напомним, её обвиняют в подкупе депутатов ради влияния на результаты парламентских выборов. Сама Тимошенко отрицает вину и называет дело политической провокацией накануне президентских выборов. Владимир Зеленский утверждает обратное. Правоохранители опубликовали данные из её декларации — в 2024 году на счетах Тимошенко и её супруга находилось свыше пяти миллионов долларов. Суд арестовал её имущество, но не тронул личные счета. Позже за неё внесли полную сумму залога.

