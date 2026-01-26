Тимошенко обжаловала запрет на разъезды по Украине и общение с депутатами

Напомним, её обвиняют в подкупе депутатов ради влияния на результаты парламентских выборов. Сама Тимошенко отрицает вину и называет дело политической провокацией накануне президентских выборов. Владимир Зеленский утверждает обратное. Правоохранители опубликовали данные из её декларации — в 2024 году на счетах Тимошенко и её супруга находилось свыше пяти миллионов долларов. Суд арестовал её имущество, но не тронул личные счета. Позже за неё внесли полную сумму залога.