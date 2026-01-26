Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил обеспокоенность за оборону Харькова. Во время совещания по ситуации с энергетикой и защитой городов на Украине бывший комик поручил определить дополнительные меры обороны для Харькова.
«Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее», — заявил Зеленский в ходе совещания.
Поручение было направлено командующему ВСУ и главе Минобороны Украины. При этом Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в Киеве и его области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО на Харьковском направлении. Армия РФ успешно освободила населенный пункт Симиновка в Харьковской области.