Зеленский рассказал о беспокойстве за оборону Харькова

Поручение было направлено командующему ВСУ и главе Минобороны Украины. При этом Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас наблюдается в Киеве и его области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.